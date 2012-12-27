若朝韩统一 韩国将付出巨大经济代价--韩国财政部

韩国财政部周三在中长期政策制定策略报告中称，朝韩统一可能在随后10年里每年拖累韩国多达7%的GDP，尽管韩国能在多个方面受益，如廉价劳动力和朝鲜的资源等。韩国新当选总统朴槿惠表示可能与金正恩对话，但以朝鲜放弃核项目为援助的前提条件，朝鲜对此表示拒绝。路透