版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 09:45 BJT

韩国能源：政府放宽退还非中东原油进口运费的合格条件--消息

路透首尔6月5日 - 韩国能源部两名消息人士告诉路透，韩国已修订法律，以允许更多出口商从政府获得进口非中东原油的运费退还。韩国目前正努力分散该国原油进口来源。

对于自美国、非洲和欧洲的石油进口，若进口每年达到700万桶，韩国政府之前会退还90%相比进口中东石油的运费差价。

据悉，根据修订后的法律，年进口只要达到200万桶，就可满足退运费的资格。新法在6月1日生效。(完) (编译 隋芬; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐