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时事要闻 | 2013年 4月 1日 星期一 11:46 BJT

朴槿惠：若朝鲜进行挑衅 韩国将立刻采取有力行动

路透首尔4月1日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，若朝鲜进行挑衅，韩国将采取强有力且迅速的军事行动，不会考虑政治后果。上周末朝鲜称对韩国进入战备状态。

朴槿惠周一在与国防部长及其他高级官员的会议上表示，“若朝鲜对韩国及其人民进行挑衅，应不考虑政治后果，立刻采取强有力的军事行动。”(完)

(编译 兰秀娟; 审校 李春喜)

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