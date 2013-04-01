朴槿惠：若朝鲜进行挑衅 韩国将立刻采取有力行动

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月1日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，若朝鲜进行挑衅，韩国将采取强有力且迅速的军事行动，不会考虑政治后果。上周末朝鲜称对韩国进入战备状态。
朴槿惠周一在与国防部长及其他高级官员的会议上表示，“若朝鲜对韩国及其人民进行挑衅，应不考虑政治后果，立刻采取强有力的军事行动。”(完)
(编译 兰秀娟; 审校 李春喜)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。