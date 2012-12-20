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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 11:07 BJT

韩国当选总统朴槿惠称地区安全局势“严峻”

韩国当选总统朴槿惠周四称，朝鲜上周发射火箭，表明安全问题是东北亚地区的主要担忧所在。她并承诺将与地区伙伴国家一道促成和平局面。现年60岁的朴槿惠周三赢得总统大选，得票率51.6%。路透

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