朝韩关系紧张刺激韩国涌现海外置业热潮

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透伦敦6月24日（记者 Tom Bill） - 朝韩关系骤然紧张，刺激韩国投资者的海外商业地产支出激增十倍，从而推动韩国人成为今年以来最大的海外地产投资者。
地产咨询公司仲量联行(JLL.N)称，今年前五个月，韩国投资者海外购置商业地产的支出约为50亿美元，较2012年上半年支出额大增。
“如此短时期内出现这样的商业地产配置，对韩国人而言史无前例，”仲量联行称。“朝韩关系紧张肯定助长了资本的外流。”
仲量联行称，今年韩国投资者在全球购置商业地产的支出额将达到100亿美元。韩国投资者在海外商业地产方面的支出已经超越加拿大和新加坡。
朝鲜因核试验遭到联合国制裁后，威胁称要对韩国和美国发动核及导弹攻击，这令朝鲜半岛局势在2月变得十分紧张。
自金融危机以来，亚洲投资者已向伦敦、纽约及巴黎等相对安全的商业地产投资数以十亿计美元，这些投资者通常无法在相对较小的国内市场进行如此大额的支出。
仲量联行指出，除了政治局势紧张外，韩元受日元贬值拖累走势疲软，也推动韩国投资者在外海持有外币资产。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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