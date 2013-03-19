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国际财经 | 2013年 3月 19日 星期二 15:37 BJT

韩国将推出逾10万亿韩元追加预算以提振经济增长--报道

路透3月19日 - 韩国联合通讯社引述企划财政部说法指出，韩国将会提出追加预算支出草案，总额超过10万亿(兆)韩元(89.7亿美元)，藉以提振经济增长。

报导指出，企划财政部计划在3月26日公布草案细节，并称额外支出将用于创造就业及扶助低收入者。(完)

(编译 张明钧; 审校 程琳)

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