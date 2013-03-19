韩国将推出逾10万亿韩元追加预算以提振经济增长--报道

独家：比特币“创始人”的相关公司被出售给私募股权公司

路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。