美韩达成协议 延长韩弹道导弹射程

韩国政府周日称，韩国已与美国达成重要协议，将把韩国弹道导弹射程延长一倍多，由现在的300公里延长至800公里，以对抗来自朝鲜的威胁。此举或将惹恼朝鲜，也可能会让中国、日本及俄罗斯感到不安，因这些国家部分国土亦将处於韩国新的导弹射程范围内。图为资料图片。