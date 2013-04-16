美韩总统5月7日将会面 共商半岛危机

白宫周一称，美国总统奥巴马将于5月7日在白宫会见韩国总统朴槿惠，讨论经济和安全问题，包括“应对朝鲜的威胁”。朝鲜周一庆祝金日成诞辰纪念日，并再次发出新的军事行动威胁，向韩国发出“最后通牒”。图为资料图片。路透