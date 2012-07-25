李明博就兄长涉腐丑闻鞠躬道歉

韩国总统李明博周二就其兄长和助手涉嫌一起贪污丑闻向国民公开道歉。两周前，其兄长因涉嫌贪污被捕。李明博在国家电视台直播的道歉中深深鞠躬，并表示对此只能责怪自己。对於曾誓言要改变韩国政坛腐败现状的李明博来说，本次丑闻将给他的政治信誉带来打击。图为资料图片。