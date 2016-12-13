独家：消息人士称福克斯拟最早周三由协议安排向Sky提交正式收购价

2014年7月25日，英国的广播公司Sky的企业标识。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦12月12日 - 四位了解情况的消息人士表示，传媒巨亨默多克旗下的福克斯(21世纪福斯)(FOXA.O)希望最早在周三向英国的广播公司Sky(SKYB.L)提交正式的现金收购报价，计划以每股10.75英镑的交易估值，收购福克斯在Sky尚未持有的61%余下股权。

两位消息人士称，两家公司同意推进一项协议安排。这种协议安排已经法院批准，在英国通常用于善意收购。透过协议安排，福克斯只需得到75%的Sky股东的同意，而不是英国直接收购条例规定的90%的公司股东的同意。

如果福克斯能够取得75%的Sky独立股东同意，那么这项协议安排将较容易获得完全通过，从而让公司终止上市。

包括标准人寿、Jupiter Asset Management、Royal London在内的几个小股东已寻求提高收购价，并且对Sky独立委员会最初就大开绿灯提出质疑，消息人士还说，一旦实际收购报价摊开后，Sky或将要求加码。

但他们表示，福克斯目前无意提高报价，因为此前已经大幅提高了一份未曾公开的报价。另外，两名消息人士表示，预计默多克会继续让Sky的执行长Jeremy Darroch执掌这项业务，以保持连续性。

福克斯周五表示，已经与Sky的独立董事达成了收购Sky的初步协议。五年前默多克就打算买下不在自己手中的这部分Sky股权，但因他旗下一份英国报纸的电话窃听丑闻而化为泡影。

媒体部政务次官Matt Hancock表示，反对党政客周一对议会表示，2011年的事情表明，任何新交易都必须得到严密审查，所以政府将遵循正确的程序。

“如果这样水平的报价出现，股东们自己将有机会接受溢价达40%的价格，或者可以选择继续持有股票，”Sky的一名发言人士针对路透的报导表示。福克斯拒绝评论。

若收购成功，默多克将完全掌控Sky。这也是默多克第二次尝试买下不在自己手中的这部分Sky股权。在英国、爱尔兰、奥地利、德国和意大利有2,200万个家庭是Sky的用户。

一位消息人士称，默多克一直认为与Sky的结盟是符合逻辑的战略性交易，特别期望能够直接接触到Sky的客户。

**股东感到不安**

Sky组建了独立董事委员会来评估本次交易，以缓解股东对企业治理的关切，因默多克既是Sky的董事长，也是福克斯的执行长。

“有一位独立的董事长更好，”Royal London资产管理公司投资长Piers Hillier表示，“组建一个独立董事委员会（把默多克排除在外）来考虑此次交易，将缓解对利益冲突的关切，但还不足够。”

福克斯此前试图在本土扩张，但以800亿美元收购美国时代华纳(Time Warner)遭拒。

一名消息人士称，美国电话电报公司(AT&T)10月成功以850亿美元收购时代华纳，是促使默多克通过收购Sky扩张的一个原因，两家企业在美国大选后不久开始商谈。

福克斯发出要约之前，Sky今年以来股价下跌33%。据汤森路透数据，该股现因并购的前景反弹，但较1月时仍低11%。

“估值方面，考虑去年底的股价水平以及内在价值，报价要约处于低端，”RobecoSAM资深投资经理Kai Fachinger称；该公司是Sky的少数股东，最近提高了持股。

“假设在成本和营收上都有些综效，那么我们可以预期合理溢价至少要高约5-10%。”

负责数码政策的部长Hancock周一对国会称，政府尚未接到正式通知，将会逐案考量交易所带来的好处。

他称，负责媒体的国务大臣将寻求在收到通知10天内决定，交易是否需要转交监管部门进行进一步审查。(完)