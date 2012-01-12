摩天大楼建设潮可能预示危机来临--巴克莱

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透伦敦1月11日电---巴克莱资本公布的报告显示，摩天大楼的兴建和金融暴跌存在"不良的相关性"。
报告称，与1930年的纽约帝国大厦、1997年的吉隆坡双子塔和2010年的迪拜塔建设接踵而至的都是经济危机。
"世界第一高楼往往诞生于全球摩天大楼建设潮期间，反映资本配置的广泛失衡，预示经济调整的到来。"
摩天大楼指数显示，投资者应该特别关注中国，在未来六年计划兴建的124座摩天大楼中，53%在中国，这里将成为"最大的泡沫制造国"。
中国目前已经建成75座高於240米的建筑。印度刚刚完成两座摩天大楼，在建的有14座。
该报告可能令大家对伦敦也有所担忧，该城市将兴建一些高楼，包括未来的西欧第一高楼--310米高的Shard。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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