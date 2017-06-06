创维数码旗下酷开获腾讯关联公司入股 将深化影视内容合作

路透香港6月6日 - 中国电视机生产商--创维数码(0751.HK)周二称，其间接非全资附属公司酷开获腾讯(0700.HK)的关联公司入股，将深化影视内容方面的业务合作。

据公告，腾讯关联公司共以3亿元人民币投资酷开，取得7.7142%股权；以此计算，酷开的估值接近39亿元。

上述投资完成后，创维RGB、酷金投资、棠棣投资及爱奇艺分别持有酷开71.8906%、10.2576%、5.5233%及4.6143%的股权。

酷开的主要业务包括计算机网络技术开发，家电产品、电子产品、计算机软件、计算机硬件及计算机辅助设备的研发及销售。

创维数码表示，腾讯关联公司的投资可为酷开的主要业务发展提供资金，并同时提升酷开形象。

公司并称，“透过此项投资，酷开及腾讯预期可深化在影视内容方面的业务合作，并可于OTT及在线视频发展领域上构建更加紧密的联系。”

该股今天收跌0.95%，报4.19港元。（完）

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