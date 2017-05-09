创维数码预计去年度溢利下降约40% 因成本上涨及竞争加剧

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月9日 - 中国主要电视机品牌--创维数码(0751.HK)周二称，预计截至今年3月底止年度溢利同比下降约40%，因成本上涨及竞争加剧。
创维在公告中表示，溢利减少主要归因于原材料价格以及人工成本大幅上涨，新兴互联网企业的低价政策加剧了市场的竞争，以及中国与海外市场的销售占比及结构发生了较大变化，以致影响集团整体毛利率以及相关费用。
创维于财年上半年录得股东应占溢利为8.36亿港元，同比下降4%。根据汤森路透综合10名分析师预测，创维全年净利18.64亿港元，同比下降14%。
该公司同时公布，2017/18财年的电视机销售量总目标为1,900万台，按年增长17%；其中，中国市场目标1,000万台（4K占550万台），海外市场目标900万台，分别按年增长7%及30%。
该股今天收升2.3%，报4.44港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。