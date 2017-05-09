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中国财经 | 2017年 5月 9日 星期二 21:05 BJT

创维数码预计去年度溢利下降约40% 因成本上涨及竞争加剧

路透香港5月9日 - 中国主要电视机品牌--创维数码(0751.HK)周二称，预计截至今年3月底止年度溢利同比下降约40%，因成本上涨及竞争加剧。

创维在公告中表示，溢利减少主要归因于原材料价格以及人工成本大幅上涨，新兴互联网企业的低价政策加剧了市场的竞争，以及中国与海外市场的销售占比及结构发生了较大变化，以致影响集团整体毛利率以及相关费用。

创维于财年上半年录得股东应占溢利为8.36亿港元，同比下降4%。根据汤森路透综合10名分析师预测，创维全年净利18.64亿港元，同比下降14%。

该公司同时公布，2017/18财年的电视机销售量总目标为1,900万台，按年增长17%；其中，中国市场目标1,000万台（4K占550万台），海外市场目标900万台，分别按年增长7%及30%。

该股今天收升2.3%，报4.44港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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