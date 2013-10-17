全球约3000万人遭受奴役--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月17日 - 澳大利亚权益组织Walk Free周四发布的2013年全球奴役指数显示，全球约有3,000万人遭受奴役，被卖到妓院或被迫做苦力，成为抵偿债务的牺牲品甚至一出生便遭受奴役。

根据该组织调查，受调查的162个国家都存在奴役现象，但印度受奴役人口几乎占到全球的一半，从矿场和窑厂的包身工到妓院的商业性剥削，奴役现象在该国很广泛。

该组织估计全球有2,980万人受奴役，比其他机构对现代奴役人口的估计数字高。国际劳工组织（ILO）估计，全球有近2,100万人沦为强迫劳动的受害者。

“如今，有些人仍是生来就受奴役，特别是在西非和南亚部分地区，这让人难以置信，但却是残酷的事实，”Walk Free报告称。

“有些受害者被抓走或遭绑架，然后通过‘结婚’、在渔船上无偿劳动、或做家庭佣人的方式被贩卖或是受剥削。有些受害者被以找好工作或上学的虚假承诺，诱骗陷入无法逃脱的境地。”

根据2013年全球奴役指数，有10个国家的受奴役人口占到全球的四分之三。

除了印度外，中国受奴役人口为290万，紧随其后的是巴基斯坦（210万）、尼日利亚（70.1万）、埃塞俄比亚（65.1万）、俄罗斯（51.6万）、泰国（47.3万）、刚果（金）（46.2万）、缅甸（38.4万）、孟加拉国（34.3万）。

该指数还按照受奴役人口占国家总人口的比例进行了排名。按照该标准，毛里塔尼亚的奴役现象最为严重，受奴役人口几乎占到全国380万人口的4%，其他机构对此的估计比例则高达20%。

紧随其后的是海地，该国有被称为“寄养童奴（restavek）”的童工体系，即鼓励贫困家庭将孩子送给富裕的熟人，但许多孩子最终都是遭到剥削或虐待。

按照上述标准，其他奴役现象较为普遍的国家还包括巴基斯坦、印度、尼泊尔、摩尔多瓦、贝宁、科特迪瓦、冈比亚和加蓬。

Walk Free执行长Nick Grono称，该年度全球奴役指数将成为政府和活动人士反奴役斗争的重要参考。（完）