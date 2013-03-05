少坐多动或可改善睡眠

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月4日 - 一份周一公布的调查报告显示运动可以改善睡眠，且强度越大，功效越明显。失眠患者或可从跑步、散步、打高尔夫或网球这些体育活动中寻求帮助。

非营利组织National Sleep Foundation进行的调查结果显示，每天仅10分钟的锻炼时间便可改善睡眠的持续时间与质量。

“我们发现，体育锻炼通常伴随着高质量的睡眠，”负责该项调研的睡眠专家、贝勒大学(Baylor College)医学院教授Max Hirshkowitz在采访中称。

“我们同时发现这二者之间的关联呈步进式，那些称自己锻炼较多的人睡眠质量要更好一些，而一点都不运动的人则面临更多的睡眠问题。”

此前已有研究显示出运动对睡眠有影响，而Hirshkowitz称该调查是首个具有全美国代表性的调查。

将自己定位为“爱运动的人”的受访对象普遍比经常久坐的人们睡眠质量要好，而这两个群体的平均睡眠时间则大致相等，均为略少于7个小时。这些运动爱好者们称自己的睡眠问题较少、入睡时间快、且一觉所需的睡眠时间也较少。

调查显示，每天坐超过8个小时将影响睡眠质量。(完)