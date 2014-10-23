分析：SLF放水后人行静观其变 稳增长措施接棒发力提振经济

作者 丁淑琴

路透上海10月23日 - 中国央行公开市场本周操作归于平静，正回购量价持稳。面对三季度经济增速下滑至五年半新低，央行已再度通过SLF（常备借贷便利）开闸放水，且近期多项稳增长措施陆续开始推出，公开市场操作因此暂时重回淡静，连续第二周资金回笼量与到期量持平。

业内人士并指出，短期宽松的货币环境仍会维持，未来力度是否会再放大，正回购利率是否会再降，仍需观察银行间利率下行传导到企业融资成本端的效果。就目前资金面状况来看，公开市场14天正回购利率仍有再降的空间，但在经济下行周期，且国内利率未能完全市场化背景下，降息可能是更为直接有效的政策手段。

“(公开市场)暂时没有太多可关注的，刚调过(14天正回购)利率，短期不大可能再调，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。

他并指出，从本周公布的三季度经济数据分析，投资依然低迷，包括房地产在内的投资仍在继续快速下滑，适度加大政策刺激仍是必要的。

在央行通过SLF、PSL(抵押补充贷款)等多种定向方式保证整体市场的资金供给后，最近政策发力点在稳增长举措上。南京银行金融市场部研究员王强松指出，最近发改委批准了多条铁路投资和机场建设等等，所以三季度有可能是经济增长的低点，四季度可能会回稳。

公告显示，央行公开市场今日进行了200亿元人民币14天期正回购操作，为连续六次该操作量保持不变，中标利率持稳在3.40%；上周二该利率出现年内第三次调降，幅度为10个bp，同时上周五有消息指，央行再通过SLF向市场注入资金约2,000亿元左右,且利率亦较前次降低了10-20个bp，至3.5%。

继上周四中国国家发展和改革委员会核准三条铁路新建或扩建项目后，周三又公布了对八个建设项目的同意批复，包括三条铁路和五个机场，投资总额达1,500亿元人民币。

中国大型投行--中金公司债券团队报告认为，近期发改委加快投资项目审批，在央行货币政策“加水”之后开始“加面”，可能会一定程度上保证年内尽量完成全年GDP增长目标，货币政策进一步放松的压力降低，仍维持此前的判断，年内经济数据和货币政策都已经阶段性呈现了底线。

出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点 ；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小， 未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

最新公布的汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/byf23w

**利率传导效果待观察**

今年以来，央行货币政策始终贯彻了定向发力这一基调，其中包括SLF、PSL、放松房贷等政策，刘东亮表示，房地产对经济的拖累较大，房贷放松对行业的影响要从销售端传导到投资端需要时间，另外，央行还数次下调14天正回购利率，引导货币市场利率下行，从而压低票据和债券市场的利率，这可能会导致一部分理财产品利率下行，一定程度上可以降低银行负债成本，但是要传导到贷款利率需要一定的时间。

王强松也表示，三季度银行季报将出炉，可以关注银行的综合负债成本是否有下行趋势，从前两个季度来看，还未有明显效果，而要传导到企业端则更缓慢。“听说现在有的小微企业融资成本仍高达20%多。“

华东一商业银行交易员认为，年内央行定向发力基调应不会改变，目前资金宽裕，跨过月底和新股IPO申购节点后，资金利率有望进一步回落，从降融资成本角度来看，公开市场正回购利率仍有一定下行空间。

“但调货币市场利率，不一定会传导到实体经济，可能还是要动基准利率，”她称。

本周以来，银行间市场资金面供给宽松，虽然周四起新股IPO申购及缴税因素施压，资金面略有收敛，但整体宽松预期并不改。

刘东亮也表示，中国利率市场化毕竟还没完全实现，调整基准利率有较强的调控作用，降息可能性较大，只是时间问题。

“一个正常的经济下行周期，配合(降息)这样一个正常的宽松的货币政策，任何一个经济体都是这样的，无可厚非。”他称。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 200

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 200

正回购到期 200

逆回购到期 --

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净投放 0 (完)

(审校 林高丽)

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