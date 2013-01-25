SLO护航催热中国隔夜回购成交 夯实短期资金利率基准地位

* 隔夜质押式回购成交量逼近历史峰值

* SLO启用推高套利和杠杆热情

* 配合隔夜逆回购,夯实短期资金利率基准基础

作者 曹巍浩

路透北京1月25日 - 中国央行短期流动性调节工具(SLO)护航资金面的信号发出才短短数日,回购市场即起波澜.因资金面宽松预期大获鼓舞,机构套利和杠杆热情升温,推动隔夜回购成交接近历史峰值.

市场人士表示,若隔夜资金交易持续热络,再伴随SLO工具中隔夜逆回购品种的推出,将有力补充逆回购利率的影响期限范围,有助于中国进一步构建短期资金利率作为基准利率的基础.

平安证券固定收益部研究主管石磊表示,SLO工具的推出,提振市场资金面宽松预期,进而鼓舞部分机构加杠杆的热情.

"之前回购加拆借(单日成交量)多的时候是8,000多亿吧,现在(周四)都9,000多了,说明大家有负债的需求,在加杠杆啊!"北京一国有大行资深交易员称,"至于为啥是隔夜?预计货币政策宽松啊!每天逆回购操作,怕啥?拆钱期限越短,利差越大呀!"

路透访问的若干交易人士给出了类似的近期操作策略倾向.他们指出,隔夜回购利率的较低价位和稳定预期,一方面会吸引其他期限的资金需求;另一方面,不仅仅在货币和现券市场,票据等其他资产市场的投资,亦有较强动力将流动性来源更多地转向隔夜资金品种.

据路透统计,自央行上周五公告启用SLO工具以来,本周前四个交易日的银行间市场债券质押式回购,日平均交易量为7,102亿元人民币;隔夜品种占总成交量的84.37%,七天期为7.48%.其中,周四回购总交易量为7,395亿元,隔夜占比高达89.96%.而周四银行间质押式回购与同业拆借合计的总成交量为9,592亿元.

2012年,银行间市场债券质押式回购交易日平均交易量则为5,010亿元;隔夜品种在总交易量中的占比为81.28%,七天期为12.78%.

上海一大型银行资金交易员并称,新年以来,尤其是SLO工具将启用公告以来,隔夜资金总量和占比确有增加的迹象;同时在债券质押式回购交易中,随着隔夜品种的需求增大,利率正逐步在贴近七天利率;而一旦SLO工具中隔夜逆回购工具正式启用,将引导隔夜回购利率向其靠拢.

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

SLO工具的推出,确立了部分机构中期资金宽松的预期,进而在一定程度上抬升了其风险偏好.这样的连锁结果,不是货币当局SLO工具设计的初衷.但单一的政策工具,解决不了所有的经济问题.如何引导金融更好服务于实体经济,还有待一揽子政策的支持.

**有助基准利率确立**

货币市场隔夜资金成交更趋活跃,SLO工具也将随时正式启用.市场期盼在市场成交及央行引导的双重作用下,中国基准利率的确立将更趋明朗化.

兴业银行首席经济学家鲁政委在其最新报告中指出,SLO工具的推出,将更好地稳定公开市场操作利率,强化操作利率信号向中长端传导的能力,强化操作利率向债券、信贷等定价渗透的能力.

"一旦SLO的关键期限明确(七天或隔夜),其未来就可能逐步分担基准利率调整的信号功能.因而,这将是利率市场化过程中一个极端重要的制度安排,"鲁政委表示.

根据上海另一大型银行固定收益分析师的研究测算,2012年下半年逆回购操作稳定开展后,隔夜回购品种利率的波动方差降低了0.5以上.无论是逆回购操作,还是SLO工具,都定会助稳资金面,并引导相应利率.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

不过,石磊则表示,相对于每周两次的例行操作,SLO工具并不常态,其更多地起到短期流动性稳定作用,故其更倾向是七天逆回购利率为基准利率.当然他也认为,随着隔夜回购品种成交占比的放大,隔夜逆回购利率对市场的影响定会随之增强.

市场人士并表示,未来SLO操作利率公布的不及时性,也不利于隔夜逆回购利率的引导作用发挥.据央行公告,SLO操作结果将滞后一个月通过"公开市场业务交易公告"对外披露.

中国当前的基准利率为存贷款利率,但随着金融脱媒推进利率市场化节节深入,该基准的指引作用日趋消减.目前无论是监管层,还是市场机构,都在寻找能承接起基准地位的目标利率.备选项既有逆回购利率,也有上海银行间同业拆放利率(Shibor).

接近管理层的人士向路透透露,新基准利率仍在尝试中,尚无定论;可以确定的是,其会类似美国等发达经济体,以短期资金利率做基准.先前因仅有5到28期逆回购操作期限,故市场的论证更多地集中在七天期逆回购利率,而SLO工具的推出,则将提供有益的补充,将其范围扩充至隔夜期限.

"隔夜做基准是一种考虑,据我们观察,货币当局更多地是在控制一个月以内的短端利率曲线,基准利率的话,七天也可以考虑,"上述资深人士称.

若货币当局将操作目标定为一组短期利率的话,则会类似英国央行(BOE)操作.其将隔夜拆借利率、三个月国债利率及三个月银行拆借利率等一组短期利率作为操作目标,其指标利率0.5%亦为短期资金利率.(完)

(审校 林高丽)

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