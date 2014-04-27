斯洛伐克与乌克兰达成协议 将有限度地反向输送天然气

* 2014年末开始将通过一个闲置管道向乌克兰输送天然气

* 到2015年春每年输送规模将达到100亿立方米

* 乌克兰要求输送更大规模

* 周一将签署该协议

路透布拉格4月26日 -斯洛伐克经济部周六表示，该国和乌克兰已达成协议，将向乌克兰反向输送一定量的中欧天然气，双方将在周一签署协议。

俄罗斯上月吞并克里米亚后，俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)对乌克兰输送的天然气价格差不多翻一番，此后乌克兰一直努力争取可以替代该公司的天然气供应。

根据两国将签署的协议，斯洛伐克将对一个旧有闲置管道进行技术性调整，这样从10月左右其可以每年向乌克兰输送逾30万立方米天然气，到明年初输送规模升至100亿立方米。

乌克兰还推动另一项技术解决方案，使得输送规模更大，但斯洛伐克拒绝这一要求，因为其担心违反与Gazprom的合约。

“我确信这是第一个可能且现实的方案，而且不影响斯洛伐克和其他欧盟国家的能源安全，”斯洛伐克经济部长Tomas Malatinsky在一份声明中称。

乌克兰每年消费逾500亿立方米天然气，需要比斯洛伐克供应量更大的规模支应，以防俄罗斯供应中断。

乌克兰还推动更大的反向输送方案，将俄罗斯向西方供应天然气的四条管道中的一条转变输气方向。这将使得输送量达到约300亿立方米，可以确保乌克兰大部分的自身消费获得满足，并在下个冬季来临前补充储备。

但斯洛伐克表示，这一举措将违反与Gazprom的合约，有可能招致制裁或供应暂停。欧盟执委会和斯洛伐克政府表示，需要Gazprom同意这一的反向输送。

欧盟正寻求与俄罗斯就天然气问题进行协商，其中包括扩大反向输送问题。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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