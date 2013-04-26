斯洛文尼亚推迟宣布旨在避免求援的私有化计划

路透卢布尔雅那4月25日 - 斯洛文尼亚已推迟宣布出售其在国有企业中大规模权益的计划，而这是该国避免求援所需进行改革的核心部分。

财政部称其预计在5月第二周向政府递交私有化计划，而总理Alenka Bratusek稍早曾承诺本周就公布相关计划，二者的说法不一致。

政府拟于5月9日通过一项改革计划，然后递交欧盟执委会。私有化计划预计将是改革计划中的一部分。

媒体猜测，政府或许会出售其在电信运营商Telekom (TLSG.LJ)、燃料零售商Petrol (PETG.LJ)和Nova KBM银行NKBM.LJKBM.WA中的股权。这些企业均在各自市场占有很大甚至大多数的市场份额。

改革计划的核心内容是，整顿斯洛文尼亚的三大银行，这些银行在该国银行业70亿欧元坏账中占据很大比重。政府持有这三家银行的很多、甚至是大多数股权。

政府在草案中称，这些银行需要在7月底前获得9亿欧元(约合12亿美元)的新资本。

目前，这个金额低于国际货币基金组织(IMF)的预估。IMF上月表示，斯洛文尼亚三大银行今年需要大约10亿欧元新资金来支撑其资产负债表。(完)

(编译 许娜; 审校 张涛)

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