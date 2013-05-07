欧洲金融：斯洛文尼亚考虑国有资产私有化以避免向外求援

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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斯洛文尼亚银行多数为国有，可能需要将手中约70亿欧元(91.8亿美元)不良贷款拆分到一个单独的实体，即所谓坏账银行，之后才能私有化。
此外一政府消息人士周一对路透称：“出售Nova KBM 已在讨论中”。
据一篇未经证实的当地媒体报道，政府还考虑出售Telekom 。
**不良贷款**
不清楚谁会对这家去年就开始寻找战略伙伴的银行感兴趣。前届政府计划持有NKBM 25%的拦截性股权(blocking stake)，现任政府也没有正式放弃这项计划，这可能阻止一些潜在买家。
“由于斯洛文尼亚被视为是下一个塞浦路斯，敢于进行这种交易的投资者不多，”一巴黎投行业者称。
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周五称，如果斯洛文尼亚迅速采取行动降低预算赤字，就不需要救援。(完) (编译 程琳/王丽鑫； 审校 张荻)
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路透北京3月29日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *遂宁天泰实业 10 7 3/27簿记建档 5.98% 上限6.00% AA 1.42 第3-7年末还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% 上限6.30% AA 3.03 第3-7年末还20%本金 公有资产经营
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *达州投资公司 6 10 4/6簿记建档 -- AA 4/7-4/11 国开证券 (第3-10年末偿还10%-15%本金并支付利息/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *慈溪市国有资产 9.5 7 4/6簿记建档 -- A