欧洲金融：斯洛文尼亚考虑国有资产私有化以避免向外求援

斯洛文尼亚银行多数为国有，可能需要将手中约70亿欧元(91.8亿美元)不良贷款拆分到一个单独的实体，即所谓坏账银行，之后才能私有化。

此外一政府消息人士周一对路透称：“出售Nova KBM 已在讨论中”。

据一篇未经证实的当地媒体报道，政府还考虑出售Telekom 。

**不良贷款**

不清楚谁会对这家去年就开始寻找战略伙伴的银行感兴趣。前届政府计划持有NKBM 25%的拦截性股权(blocking stake)，现任政府也没有正式放弃这项计划，这可能阻止一些潜在买家。

“由于斯洛文尼亚被视为是下一个塞浦路斯，敢于进行这种交易的投资者不多，”一巴黎投行业者称。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周五称，如果斯洛文尼亚迅速采取行动降低预算赤字，就不需要救援。(完) (编译 程琳/王丽鑫； 审校 张荻)