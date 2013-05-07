斯洛文尼亚考虑国有资产私有化 避免国际求援

路透卢布尔雅那5月6日 - 消息人士称，斯洛文尼亚正谋求出售国内最大的电信运营商和第二大银行，以增强财政力量，避免向国际社会求援。

斯洛文尼亚正努力让投资者相信自己有筹资保证偿付能力的可靠策略，并且定于周四采用一项经济改革计划，然后向欧盟执委会陈述该计划。

但该国最大执政党称，不太可能像承诺的那样，议员们在周二通过限制预算支出的规定，因为各党派不能就该规定何时生效达成一致--这表明，他们可能也无法就其他改革措施达成共识。

斯洛文尼亚恐怕无法达到今年的减赤目标，将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%。2012年，该国将这一比例从2011年的6.4%降到了4%。欧盟执委会预计，今年该国赤字与GDP之比将为5.3%。

斯洛文尼亚央行周一敦促政府加快那些“市场比政府更能发挥效率”的行业的私有化进程，但没有给出细节。

斯洛文尼亚银行多数为国有，可能需要将手中约70亿欧元(91.8亿美元)不良贷款拆分到一个单独的实体，即所谓坏账银行，之后才能私有化。

此外一政府消息人士周一对路透称：“出售Nova KBMNKBM.LJKBM.WA已在讨论中”。

据一篇未经证实的当地媒体报道，政府还考虑出售Telekom(TLSG.LJ)。

**不良贷款**

不清楚谁会对这家去年就开始寻找战略伙伴的银行感兴趣。前届政府计划持有NKBM 25%的拦截性股权(blocking stake)，现任政府也没有正式放弃这项计划，这可能阻止一些潜在买家。

“由于斯洛文尼亚被视为是下一个塞浦路斯，敢于进行这种交易的投资者不多，”一巴黎投行业者称。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周五称，如果斯洛文尼亚迅速采取行动降低预算赤字，就不需要救援。(完)

(编译 程琳/王丽鑫； 审校 张荻)

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