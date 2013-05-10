斯洛文尼亚为免求援 将出售15家国有企业并加税

路透卢布尔雅那5月9日 - 斯洛文尼亚周四宣布将出售15家国有企业，并调高增值税，以积极避免接受国际纾困，但该国并未提出太多相关细节，并延后缩减支出，而投资人认为该国需减支才能稳定财政。

这项各界期待的方案并没有提及出售国有企业的时间表，将出售的企业包括该国第二大银行、最大电信业者、以及国营航空公司。该国也没有提到这些企业价值多少钱。

该国并表示，缩减公共部门薪资必须等到与各工会协商结果而定。

斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek表示，包含自7月1日起将增值税税率从20%上调至22%等举措，应足以避免该国尾随另一欧元区国家塞浦路斯之后寻求欧盟及国际货币基金组织(IMF)纾困。

这项计画将会在周五送交欧盟执委会。

Bratusek在一场新闻发布会上表示，“这项计划能使斯洛文尼亚仍然是完整的主权国家。”财政部长Uros Cufer称：“斯洛文尼亚是一架下坠的飞机，我们首先必须稳定住高度。”

“如果所有的措施都付诸实践，而不仅仅是书面文件，我相信我们仍可解决我们自身的问题，”欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克对奥地利ORF电视表示。

投资公司Alta Invest首席分析师Saso Stanovnik表示，这项计划或许可以争取时间，但并不是“永久性解决方案”。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩的一名发言人称，执委会将研究该计划，并在5月29日作出回覆。

Cufer表示，出售的企业包括第二大国有银行Nova KBMNKBM.LJKBM.WA、最大的电信运营商Telekom Slovenia(TLSG.LJ)、以及航空公司Adria Airways和Ljubljana Airport。政府将不会保留这些公司具有否决权的股份。

Cufer称，斯洛文尼亚的国有银行拥有24亿欧元存款，因此今年拿出9亿欧元来整顿银行业可能不成问题。他表示把不良贷款转移至‘坏账银行’将于6月底前实施。

Bratusek表示，今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将飙升至7.8%，政府的目标是在2014年将该比率降至3.3%。(完)

(编译 张明钧/王翔琼; 审校 张荻/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。