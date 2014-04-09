小微企业所得税优惠适用范围扩大

路透北京4月9日 -面对经济下行的压力，中国正在针对性出台”稳增长“举措，包括激发小微企业活力并减轻税负，进一步扩展小型微利企业所得税优惠政策实施范围，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业范围由年应纳税所得额低于6万元人民币（含6万元）扩大到年应纳税所得额低于10万元（含10万元）。

财政部网站刊登的新闻稿称，自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。

财政部税政司相关负责人称，为扶持中小企业特别是小微企业的发展，近年来，国家先后出台了一系列税收优惠政策，具体包括：对符合条件的小型微利企业给予减按20％的税率征收企业所得税。

在对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业减按20%税率缴纳企业所得税的基础上，其所得减按50%计入应纳税所得额；在全面实施增值税转型改革的基础上，降低增值税小规模纳税人的征收率（自6％和4％统一降至3%）；统一并提高了增值税和营业税的起征点（提高至2万元）。

实施了金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除政策和符合条件的农村金融机构营业税优惠政策；免征了金融机构对小微企业贷款印花税；将符合条件的国家中小企业公共技术服务示范平台纳入现行科技开发用品进口税收优惠政策的享受主体范围等，减轻了中小企业税负负担。

中国在现行年应纳税所得额低于6万元（含）的小型微利企业减半征收企业所得税优惠政策出台前，曾连续两次出台小型微利企业减半征收企业所得税优惠政策，均为一年，优惠期限较短。因此，现行减半征收企业所得税优惠政策的执行期限为四年，从2012年1月1日至2015年12月31日。此次进一步加大小微企业扶持力度的优惠政策适当延长执行期限，从2014年1月1日截至2016年12月31日。（完）

欲浏览更多细节，请点选财政部网站（www.mof.gov.cn/index.htm）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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