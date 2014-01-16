银监会鼓励银行提高对劳动密集型中小企业贷款规模

路透北京1月16日 -为促进劳动密集型中小企业发展，中国银监会等九部门联合发文，鼓励银行业金融机构提高对该类型企业贷款规模，并推动落实已出台的提高增值税、营业税起征点等政策，切实降低企业税费负担。

周四刊登在中国工业和信息化部网站的指导意见称，要积极开发适合劳动密集型中小企业特点的金融产品和服务方式，量身定制融资方案。对金融机构与小微企业签订借款合同免征印花税。

同时，鼓励信用担保机构、保险机构加大对劳动密集型中小企业的服务力度，符合条件的中小企业信用担保机构可按规定享受税收优惠政策。

此外，还将引导民间投资发展劳动密集型企业，并加快建设小企业创业基地、科技孵化器、商贸企业集聚区等，各类园区要集中建设标准厂房和仓储设施，积极为企业提供生产经营场地。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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