黄金ETF十年黄粱一梦 散户如今陷入亏损风险

记者 Chris Vellacott/Clare Hutchison 编译 王冠中/侯向明

路透伦敦4月17日 - 黄金上市交易产品(ETPs)过去十年来涨势耀眼，如今却让数以千计的小型投资人暴露于亏损风险中。

美元计价的现货金价格周一写下有史以来以最大单日跌幅，一度每盎司下跌142美元，且在过去12年逐年上涨后，黄金今年以来已挫跌20%。

由贵金属实货支持的上市交易产品可以像股票一样买卖。这类工具主要是设计来让机构和对冲基金建立某领域或资产类别的仓位，最常见的ETP型态就是上市交易基金(ETF)。

根据伦敦ETP业者Boost ETP，截至3月底，总计54个黄金ETP持有8,100万盎司黄金，价值约1,300亿美元。

Boost的联席执行长Nik Bienkowski称，这资产规模堪称为“民众的央行”，可在全球各国央行排名中站上第五位。

“黄金ETP已经使得黄金投资大众化...在这类产品出现前，要投资黄金是非常困难的，”他说。

伦敦研究机构ETF Global Insight估计，散户约占美国ETF市场的40%。安永(Ernst & Young)近期公布一项调查，预估欧洲ETF资产将从目前在整体资产占比15%稳步增长。

Fundsmith主管Terry Smith等部分资产经理向小型投资人提出警告称，这类产品应是对冲基金和高频交易商作为避险用的。

受到周一金市惨跌冲击的部分散户投资者现在可能会同意这一点。

**大量撤走**

投资者今年已开始退出全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust，今年迄今的持有量减少了630万盎司，截至周一的持有规模为3,710万盎司。

财富管理公司SCM Private的主管Alan Miller警告称，许多人在蜂拥买入黄金后，将蒙受巨大损失。Alan Miller之前曾担任过Jupiter和New Star的基金经理。

他说，“我真的不认为当人们意识到买入了最新的泡沫资产后，有人能够估算有多少曾经‘安全停留’在黄金中的资金赶忙出逃。”

然而在许多人称黄金ETP的投资者今年将因头寸烂掉而受创之际，投资人也驳斥了此次金价大跌已给上市交易产品的信誉造成了破坏的看法。

伦敦投资管理公司Brewin Dolphin的分支主管Rob Burgeman表示，这些上市交易产品展现出高度流动性，在下跌时仍运作良好。

“各ETF产品所显示出来的是，即便在波动剧烈的市场，人们仍能够交易这些产品。他们可能不满意所成交的价格，但对任何投资都是这样的。”Burgeman说道。

位于纽约的ETF销售策略全球主管Kevin Quigg同意Burgeman的看法。

他指出，“黄金ETF追随价格下跌走势，而这原本就该如此。”(完)

(译文审校 张明钧)

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