6月末小额贷款公司贷款余额同比增逾四成--人行

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京7月29日 - 中国央行周一表示，截至2013年6月末，全国共有小额贷款公司7,086家，贷款余额7,043.39亿元人民币，上半年新增贷款1,121亿元。对照去年同期数据，公司数量增加34.5%，贷款余额增加44%。
央行网站的统计表显示，小贷公司从业人员数为8.26万人，实收资本为6,252.10亿元。
其中江苏省529家公司，上半年贷款余额1,090.68亿元高举榜首；其次是浙江省，贷款余额818.82亿元。
而根据此前央行数据，2013年1-6月社会融资规模为10.15万亿元人民币，比上年同期多2.38万亿元。其中，新增人民币贷款5.08万亿元，同比多增2,217亿元。
今年稍早，中国银行业协会专职副会长杨再平表示,银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行,中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等,不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定.多数影子银行,不管是作为金融不发达产物的若干中国式影子银行,还是欧美创新型影子银行,其存在是合理的、必要的、积极的,因而应该容忍、允许,甚至鼓励.(完)
欲了解详情，请点选中国人民银行网站(here#)
(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。