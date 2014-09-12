新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年--征求意见

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月12日 - 为加快铅锌行业结构调整，中国工业与信息化部周五发布铅锌行业规范条件2014征求意见稿称，新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年，采用浮选工艺的矿山企业其矿石处理能力应不小于矿山开采能力。
刊登在工信部网站的征求意见稿称，中型矿山单体矿规模应大于30万吨/年（1,000吨/日）。铅锌冶炼方面，新建和改造单独处理锌氧化矿或者含锌二次资源的项目（不含回收锌电池中二次金属项目），规模须达到3万吨/年以上。
铅锌企业必须具备健全的能源管理体系。铅锌矿山地下开采综合能耗须低于7.1千克标准煤/吨矿、露采矿山铅锌矿综合能耗低于1.3千克标准煤/吨矿。铅锌选矿综合能耗须低于10千克标准煤/吨矿。
通知并称，修改意见将于9月26日前反馈工业和信息化部原材料工业司。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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