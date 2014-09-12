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中国财经 | 2014年 9月 12日 星期五 14:00 BJT

新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年--征求意见

路透北京9月12日 - 为加快铅锌行业结构调整，中国工业与信息化部周五发布铅锌行业规范条件2014征求意见稿称，新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年，采用浮选工艺的矿山企业其矿石处理能力应不小于矿山开采能力。

刊登在工信部网站的征求意见稿称，中型矿山单体矿规模应大于30万吨/年（1,000吨/日）。铅锌冶炼方面，新建和改造单独处理锌氧化矿或者含锌二次资源的项目（不含回收锌电池中二次金属项目），规模须达到3万吨/年以上。

铅锌企业必须具备健全的能源管理体系。铅锌矿山地下开采综合能耗须低于7.1千克标准煤/吨矿、露采矿山铅锌矿综合能耗低于1.3千克标准煤/吨矿。铅锌选矿综合能耗须低于10千克标准煤/吨矿。

通知并称，修改意见将于9月26日前反馈工业和信息化部原材料工业司。（完）

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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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