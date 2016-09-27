焦点：香港小型股准备好迎接大陆投资热浪了吗？

路透上海9月27日 - 在经济放缓的情况下追逐高收益，中国投资者可能很快就会主导香港股市，或许会重新定义港股、特别是小型股的交易和定价模式。

瑞银及其他券商预计，未来三年中国资金将占到港股成交额的三分之一，远高于目前的十分之一。有交易员称，五年之内这个比例可能会达到50%。

对于有着百年历史的香港股市来说，这将是一个翻天覆地的变化，对西方参与者来说也将是个严峻挑战。欧美资金目前几乎占港股成交总额的四分之一。

基金经理称，中国大陆资金的流入将由监管放松、人民币贬值担忧、以及对高收益的追逐所推动，因为在大陆与香港两个股市之间，仍存在巨大的估值差距。

这种巨大变化，将在侧重基本面的西方投资者与看重动能的中国投资者之间引发文化冲突。中国投资者一般而言更加激进、更具投机性。

这可能在香港小型股中最为明显，因为有望最早在11月启动的深港通，将允许内地投资者购买香港中小型股，从而会带来急需的流动性，但同时也可能带来对成长型股的投机热。

“因为在香港市场上小股票因流动性差、历史纪录不明确，估值反而不如大市值股票；但陆资更看重成长性，小盘股可享受高估值，”瑞银策略师陆文杰说。

“还喜欢炒概念，五年后的盈利增长潜力常常一周内反应完，而港股若是五年的故事，需要一步一步反应。大陆投资者的这种风格带到香港，也会给港股带来很大的影响。”

**小心价格差距**

在蓝筹股中，价格差距已经收窄，中国内地上市的股票比香港的.HSCAHPI高出约五分之一左右，因内地投资者通过已经开通的沪港通买入汇丰银行(0005.HK)、腾讯(0700.HK)、工行(1398.HK)等股票。

深港通将提供更广泛的投资范围。

“深圳和香港小型股之间的估值差异相当大，”高盛首席中国证券策略师刘劲津称。

中国小型股股价是其预期盈余的40多倍，在亚太地区位居最高，也是香港的四倍。

中国投资人的平均交易频率是香港投资人的八倍，他们的到来可能加大市场成交量、波动性，还可能有更多的内幕交易。

“投资人很聪明。他们会带来一些大陆的风格，但也在不断了解其他市场，”华融证券分析师付学军表示。“在香港市场，他们不会像A股那么疯狂。”

港交所(0388.HK)表示没有从内地流入资金的详细信息，不对未来的市场活动进行揣测。

**基金抢占先机**

由于预期深港通启动后香港股票将有一波重新估值，一些中国基金经理已经建立一些精选股票的仓位，以抢在内地资金的前面。

常春藤资本的基金经理沈维正表示，他已经购买了香港上市公司长飞光纤光缆股份有限公司(6869.HK)的股票。“水从高的地方流到低的地方。原来有堰塞湖，现在你把闸门打开了。一个是换汇的障碍，一个是购买的障碍。你也不知道何时会来，但早晚一天会来的。两地的估值会趋同的，”沈维正表示。他管理着10亿美元离岸基金，其中70%的资产组合配置的是香港股票。

他指出长飞光纤的市盈率约为10倍，而其中国上市同业亨通光电(600487.SS)的市盈率是长飞光纤的三倍。“购买较便宜资产是很自然的事，”他说，自中国政府批准深港通以来，该股已飙升逾三分之一。沈维正还说，由于光纤对大陆投资者而言是一个受欢迎的题材，该公司股价可能会再上涨50%。

总部位于上海的对冲基金睿柏资本创始合伙人狄晓锋说，该基金也在增持港股。狄晓锋说，“中国证监会打击投机，许多私募都开始参与港股通市场。”他的投资组合包括蓝筹和金斯瑞生物科技(1548.HK)等小型股。

**定价权**

资产配置多元化和对冲人民币贬值风险料将促使中国资金大量流入香港，这些资金将从全球投资者那里夺取更大的定价权。

“定价权转移很可能从小票开始，慢慢地到大票，”睿柏资本的狄晓锋说。“农村包围全国。星星之火可以燎原。”

交银国际首席中国策略师洪灏称，更多中国资金的参与或许最终能帮助降低而非加剧香港股市的波动性。

“国际资金过去曾主导香港市场，当他们在形势不好逃离香港时，曾引发剧烈的波动，”他说。“随着互联互通机制的建立，香港市场的参与者应该会逐渐改变，会带来市场急需的流动性。”(完)