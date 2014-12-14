Smart执行长称中国将成为其最大的市场

路透上海12月13日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)旗下迷你车品牌Smart的执行长Annette Winkler周六称，中国有可能在未来几年取代德国和意大利成为Smart的最大市场。

“当年我们刚开始做的时候，许多人对Smart能否在中国取得成功表示怀疑，因为通常情况下，豪华高档车在中国指的都是大型车，”Winkler在上海对记者表示。Smart日前举行了庆祝其在中国推出五年的纪念活动。

Annette Winkler说，但就在今年的一些月份，中国已经成为了Smart在全球最大的市场。

中国的高档车市场目前由德国奥迪(NSUG.DE)、宝马(BMWG.DE)和戴姆勒旗下的奔驰主导，这个市场已经显现出放缓的迹象，但紧凑车型的销量仍在快速增长。

Smart去年在中国卖出约17,500辆，今年销量增幅很小，但数量将创纪录高位。也接受了采访的Smart中国区主管Daniel Lescow表示，销售放缓的部分原因是车型的更换。

他预计，明年在中国推出两座和四座Smart新款车后，销量将会上升。

“从2016年开始，将再度出现两位数的增长，”Lescow说，他还补充称，有越来越多的中国年轻人能负担得起购买一辆Smart汽车，这款车在华销售的起步价为11.5万元人民币。

此外，戴姆勒计划将其拼车服务car2go引入中国。2013年底，car2go已进入了欧洲和北美的25个城市，有超过1万辆Smart Fortwo汽车提供此项服务。

Lescow称，公司正在跟中国地方政府就car2go举行商谈，并在中国评估这个商业模式，但没有给出时间表。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。