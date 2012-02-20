分析：机灵资金动向或预示美股将进一步走强

在去年夏季股市因欧债危机而战栗不已之际，机灵资金(smart money)逢低进场，即预示股市在进入2012年时将大幅扬升。

记者 Edward Krudy; 编译 龚芳/许娜

路透纽约2月17日电---在去年夏季股市因欧债危机而战栗不已之际,机灵资金(smart money)逢低进场,即预示股市在进入2012年时将大幅扬升.

在买气退潮之後,这些买家又再度进场.这意味着在欧洲相关疑虑重现,促使散户投资人於2月初退居观望之後,股市或将重新展开一波大行情.

目前问题并不在於这些机灵资金到底是谁,而在时间点.

散户反应早上的新闻而主导开盘时的交易,收盘状况则更显得重要.机构投资人就是将其对当天数据及头条新闻的解读,反映在收盘上.

"机灵资金在去年市场疲弱之际大举敲进,而後在进入年底时减缓买进动作,"Bespoke投资集团分析师Paul Hickey表示.

Hickey针对标准普尔500指数前半小时及最後一小时交易的数据进行整理.其数据显示,尾盘执行交易的交易商自2011年夏季起买进,预示当年稍晚将出现大涨行情.

机灵资金自2011年中开始於尾盘敲进,而後标普500自10月起即大涨近30%.

在沉潜一段时间後,机灵资金近期行动再度升温,而这可被视为整体市场的一项领先指标.

"机灵资金在最近几天又活跃起来,实际则创下10月21日以来首见的新高水平,"他称.

参考Bespoke编撰的机灵资金相关数据,请点选(link.reuters.com/cus66s )

根据瑞士信贷,标普500股票约有20%的成交量集中在最後30分钟.有10%成交量出现在头一个小时.

专业交易商急欲尽可能取得最佳价格,通常会等到当日尾盘以更清楚得知他们是在当日交易循环中的哪个位置敲进.

机构法人的表现通常是将其买进目标股票所支付的价格,与当日的交易量加权平均价格(VWAP)相互比较後加以判定.其显示出交易量最大时的价格为何,而交易商等到尾盘时方可与每日的VWAP两相比较,以评定其交易状况.

"我们经历了数天早盘下跌,尾盘上涨的行情,一般而言这对机灵资金相当有利,"管理逾500亿美元资金的Harris Private Bank首席投资官Jack Ablin称.

**欧股收盘成转折点**

但是,每日交易活动的一个新转折点出现在美国东岸时间早上11点30分欧洲市场收盘.近来,美国股市一直倾向在欧洲市场收盘及欧洲消息转淡後走高.

Stifel Nicolaus Capital Markets交易部高管David Lutz一直观察此趋势.据他计算,截止周四为止的30个交易日内,美国股市有26个交易日在欧洲市场结束交易後收高.

"许多人士按此趋势进行交易,"Lutz称,"我认为,人们对於在美国早间下跌时抛售持谨慎态度,他们预计下午稍晚市场将有所上扬."

"在中午设置大规模卖单而眼看市场临近收盘时上扬,这或许是一个交易商可能做的最糟糕的事,尤其是我们已有数据显示这并不是最明智的做法,"他称.

如果开盘和收盘间表现有落差的原因,是在於避免被欧洲消息所误导,那麽这表明依然担忧尾部风险的交易商变得更加谨慎.

"我们本可能因最单纯的坏消息而大跌,"Performance Trust Capital Partners交易部副总裁Brian Battle称.

市场也可能因为其它原因在尾盘迅速波动.10月4日,美国股市在收盘前不到一个小时内跳涨4%,据称是因为程式交易(algorithmic trading)激增.

一些人士质疑机灵资金的做法是否正确.在每天24小时都有新消息蹦出来的时代,投资者每天只通过早晨读报及晚上看电视新闻来获取消息的日子已经过去.

"由於分分秒秒都有新的消息出现,我们不只对消息做出反应,而是整日过度反应,"旧金山DowBull.com美国市场策略师Marc Pado称.

但是,每日尾盘的大幅波动暗示机构投资人有意在市场最为繁忙的时候推动走势.如果这些买家像去年一样精明,那麽还可能趁着涨势赚取一些利润.

"一般来说,这是一个很好的领先指标,"Ablin称.

--译文审校 张明钧

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