智能手机血战大众市场 苹果三星苦思盈利策略

路透首尔4月9日 -随着智能手机市场走向大众市场化，三星电子(005930.KS)及苹果(AAPL.O)的领导阶层正面临压力，要让高端手机价格变得更为亲民以提振销售。对于已经持续走软的利润而言，这恐怕带来一大难题。

三星电子周二表示，获利可能连续第二季呈现下滑，该公司已将GalaxyS5手机的韩国售价调降10%，对于刚推出的旗舰手机而言，这样的举措史上首见。S5周五将在全球各地上市。另外S5手机搭配赠送的多媒体服务及网路应用程序价值达600,000韩元(570美元)。

智能手机的大众市场价格最低只要25美元，这块市场已然成为新的移动设备战场，因高端手机成长力道放缓，成熟市场销售乏力。举日本为例，根据研究机构IDC，日本今年智能手机出货量可能下滑。

三星调降旗舰手机S5价格，意味着韩国业者希望鼓励用户汰换成更为时髦的手机，然而此举恐将危及其利润。10-12月当季，三星移动设备业务的营业利润率跌至16%，而2013年全年则为18%。

“这反映出三星要保持获利有多么辛苦。该公司目前以较低价格贩售高端机种，因这类手机的需求仍前景不明”,IBK Securities分析师Lee Seung-woo表示。

中高端手机定价往往在每部300美元以上，且搭载更丰富的功能，例如更为强大的微处理器、高解析度显示屏幕、更为优异的相机功能、甚至是指纹辨识等等。然而S5与前代机种S4之间的硬件升级程度不大，产业观察人士认为，三星要打的是更为全面的市场，而不是专注于追求高科技的用户。

可以确定的是，三星的产品线分布要比竞争对手苹果来得广，而在制造成本下滑的情形下，三星也有一些降价的空间。IM Investment分析师Lee Min-hee指出，S5的电池、屏幕及处理器等整体零部件成本较S4低了10-15%。

尽管这让厂商可以用较低成本生产高端手机，但却难以维持高端品牌的形象。

"三星需要对其所追逐的细分市场有清楚的认识，"Forrester Research分析师Clement Teo说。“比如苹果，这家公司从来没有调低过iPhone的价格，新机型也是如此。这可以帮助苹果维持较高的利润率，并吸引相当数量的忠实用户群体。”

不过，总部位于加州库比里诺(Cupertino)的苹果公司也注意到了中低价机市场的增长潜力。苹果与三星展开美国专利权诉讼案期间所披露的内部文件显示，部分苹果公司的人士认为公司产品定价过高。

若浏览三星电子2014年第一季利润图表，请点选(r.reuters.com/ser38v)

**苹果价格调整**

根据2013年4月向一美国法院所作的陈述，苹果高层对公司2014财年的计划进行了辩论，并得出结论称，消费者所希望的产品是定价低于300美元以及配置大屏的手机，而这苹果均未提供。

目前还不清楚该陈述能够在多大程度上代表苹果公司的意见。此外也没有迹象表明苹果有意偏离当前的路线。苹果得益于偏高端的定位，并且在淡化有关进军中低价机市场的猜测。

苹果未就此置评。

若推出一款“经济适用型”手机，将会帮助苹果巩固在新兴市场的地位--该市场看似仍具有强劲的增长潜力。苹果现在主要依靠对老款机型的折扣来吸引价格敏感型的客户。不过巴西和中国等市场的消费者，愈来愈希望买到最新款的手机。

苹果2013财年第三季的iPhone出货量仅增长了8%，远低于五年前出货量翻番的水平。

“由于缺乏对应新兴市场的产品，苹果正在丢失增加营收的契机，”BTIG分析师Walter Piecyk说，并表示投资者现在主要期待苹果能够推出新产品--例如可穿戴设备--来带动营收增长。

去年推出的iPhone 5C机型主要面向新兴市场，标志着除高端手机之外，苹果的市场策略有所分化.不过5C并未取得特别的成功。一些分析师认为，苹果不愿牺牲获利，意味着该设备的价格还不够低廉。5C的定价只比旗舰机型低了100美元，采用的是塑料外壳。

**利润率下滑**

苹果iPhone的利润率不断下滑，因为该公司在产品中加入更多功能，以求在愈发拥挤的智能手机市场脱颖而出。随着市场份额的萎缩，苹果与供应商讨价还价的筹码在减少。若该公司一如外界预期开始使用更大尺寸屏幕，那么利润率可能进一步下降。

Bernstein Research分析师Toni Sacconaghi估计，即便将手机屏幕尺寸仅扩大30%，可能就会导致毛利率下滑4-5个百分点。分析师估计，iPhone的利润率目前在45%左右，较几年前的50-60%有所下滑。

“苹果推出iPhone6时可能会坚持高定价策略，因为市场普遍预期其将采用更大尺寸显示屏，并增加一些设计上的创新，”Mirae Asset Securities的分析师Doh Hyun-woo表示。“他们的定价政策不会像三星那样大动。”

IDC数据显示，2018年全球智能手机平均售价将较目前下降逾20%至260美元，因为更多买家、特别是新兴市场的消费者看重价格甚于品牌，而且手机生产成本继续下降。

据IDC，iPhone仍是售价最高的智能手机，今年的平均售价估计为649美元，比Android手机的均价247美元高出一倍有余。Android手机是三星的主流产品。预计2018年iPhone的平均售价仅会比目前下滑6%达到610美元，而Android手机价格则会下滑18%至202美元。

“苹果的策略很明确，就是在其跻身的市场中成为最佳，而且目前为止它的表现还不错，”Forrester的Teo指出。“不考虑iPhone 5C的销售情况，整体状况是，在用户需要的时刻都能见到苹果产品的身影，包括iPhone、iPad、iPod和App商店。”

**中国厂商咄咄逼人**

来自低价手机品牌的竞争一直来势汹汹。去年五大智能手机厂商以外的手机品牌市场份额已从2011年的27.4%升至39.3%。五大厂商包括三星、苹果、华为HWT.UL、LG电子(066570.KS)和联想集团(0992.HK)。

从诺基亚NOK1V.HE到黑莓(BB.TO)，乃至一系列中国业者，手机制造商不断推出售价更低、功能更简单的产品，以吸引中国、印度和印尼等新兴市场数以亿计的潜在用户。

中国厂商的市场份额不断增加，他们获得先进技术和设计经验，也令较低的生产成本有所提升。这些厂商中不仅包括华为和联想，也包括金立、Oppo和酷派等知名度较低的品牌。

“在当前的市场环境中，胜出者将是那些成本效益最高者，从这个角度来说中国厂商将处于有利地位。”IBK的Lee表示。(完)

(编译 张明钧/洪曦/徐文焰；审校 屈桂娟/王洋)

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