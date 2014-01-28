2013年全球智能手机销量突破10亿部

路透北京1月28日 -市场调研公司国际数据公司(IDC)表示，2013年全球智能手机销量首次突破10亿大关，增长38.4%至10.04亿部。

IDC表示，智能手机占去年全球手机总体出货量的55.1%，2012年只是略高于40%。

据IDC，三星电子(005930.KS)的市场份额微升1个百分点至31.3%，仍然是全球最大智能手机厂商。苹果(AAPL.O)排名第二，份额从18.7%降至15.3%。

华为、LG电子(066570.KS)和联想集团(0992.HK)2013年分别排名第三、第四和第五，市场份额均略低于5%。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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