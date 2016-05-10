中国智能与携程合作发展跨境旅客境外购物平台 盘初涨逾8%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月10日 - O2O智能零售解决方案供应商--中国智能集团控股有限公司(0395.HK)周二称，与携程(CTRP.O)订立战略合作协议，共同发展跨境旅客境外购物平台；其股份盘初涨逾8%。
据公告，中国智能旗下嗨嗨旅游与携程旗下携程金融服务（香港）的合作领域可能包括整合前者“Shopper Connect”平台的NFC地图、POS终端和后台系统等，具体合作细节将根据后续补充协议进一步确定。
中国智能表示，预计将通过携程金服的携程全球购用户提供优质的产品和服务及其平台而受益，从而打造综合优势和协同效应。
香港时间09:35，中国智能盘初涨逾8%，报0.21港元；大市恒生指数.HSI则跌0.39%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)