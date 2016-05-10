中国智能与携程合作发展跨境旅客境外购物平台 盘初涨逾8%

路透香港5月10日 - O2O智能零售解决方案供应商--中国智能集团控股有限公司(0395.HK)周二称，与携程(CTRP.O)订立战略合作协议，共同发展跨境旅客境外购物平台；其股份盘初涨逾8%。

据公告，中国智能旗下嗨嗨旅游与携程旗下携程金融服务（香港）的合作领域可能包括整合前者“Shopper Connect”平台的NFC地图、POS终端和后台系统等，具体合作细节将根据后续补充协议进一步确定。

中国智能表示，预计将通过携程金服的携程全球购用户提供优质的产品和服务及其平台而受益，从而打造综合优势和协同效应。

香港时间09:35，中国智能盘初涨逾8%，报0.21港元；大市恒生指数.HSI则跌0.39%。（完）

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