智能手机保护壳诉讼升级

路透纽约1月31日（记者 Erin Geiger Smith） - 智能手机专利权诉讼已经遍布全球，接下来将看到的是智能手机保护壳诉讼。生产商们卷入无数诉讼，寻求保护其设计。

手机配件市场走向高端，一些出自奢侈品设计师之手的保护壳价格比手机本身还贵。一些保护壳几乎无法破坏，号称能抵御重击和剧烈震荡。

市场研究公司NPD Group的数据显示，智能手机保护壳市场规模已达到约每年10亿美元。

保护壳设计诉讼与智能手机诉讼相比规模较小，但是诉讼或有助于引发市场变革。

行业巨头们在苹果和AT&T(T.N)零售店以及百思买(BBY.N)等零售商那里销售他们的产品。他们起诉中国造假者和本地仿制品销售者已经胜诉，但是一家设计商起诉另外一家设计商则没那么容易解决。

OtterBox保护壳生产商Otter Products Inc成为法院的常客。该公司已在科罗拉多州联邦法院起诉LifeProof（Treefrog Developments Inc）和Mophie LLC侵权。两家公司都对指控予以否认。

佛罗里达州的Ballistic Case Co起诉竞争对手Cell-Nerds LLC和Boxwave Corp抄袭其保护壳设计。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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