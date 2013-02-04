智能手机保护壳诉讼升级

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月31日（记者 Erin Geiger Smith） - 智能手机专利权诉讼已经遍布全球，接下来将看到的是智能手机保护壳诉讼。生产商们卷入无数诉讼，寻求保护其设计。
手机配件市场走向高端，一些出自奢侈品设计师之手的保护壳价格比手机本身还贵。一些保护壳几乎无法破坏，号称能抵御重击和剧烈震荡。
市场研究公司NPD Group的数据显示，智能手机保护壳市场规模已达到约每年10亿美元。
保护壳设计诉讼与智能手机诉讼相比规模较小，但是诉讼或有助于引发市场变革。
行业巨头们在苹果和AT&T 零售店以及百思买 等零售商那里销售他们的产品。他们起诉中国造假者和本地仿制品销售者已经胜诉，但是一家设计商起诉另外一家设计商则没那么容易解决。
OtterBox保护壳生产商Otter Products Inc成为法院的常客。该公司已在科罗拉多州联邦法院起诉LifeProof（Treefrog Developments Inc）和Mophie LLC侵权。两家公司都对指控予以否认。
佛罗里达州的Ballistic Case Co起诉竞争对手Cell-Nerds LLC和Boxwave Corp抄袭其保护壳设计。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。