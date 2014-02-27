智能手机对决从高端蔓延至低端市场

本周在巴塞罗那举行的世界移动通讯大会(Mobile WorldCongress)中主要的话题不再围绕新款大屏高端手机，取而代之的是新款的入门级智能手机。分析师称，入门级智能手机现在代表了该行业实现增长的最大希望。图为2014年2月25日在波黑拍到的一名男子手持诺基亚Lumia 820手机拍摄图片。路透