第三季智能手机占全球手机销量半壁江山

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
* 全球第三季智能手机销售较去年同期增加46%
* 主要受中国及拉丁美洲换机潮带动
* Gartner预计2013年智能手机销量料将近10亿支
路透法兰克福11月14日 -研调机构Gartner周四称，全球第三季手机销量中有55%是智能手机，因中国及拉丁美洲消费者将其较旧型手机换至高阶机种。
Gartner称，第三季全球智能手机销量较上年同期增加近46%至2.502亿支，整体手机销量则增加不到6%至4.556亿支。
“功能型手机销售数据持续下滑。尤其在功能型手机平均售价和平价智能手机接近的市场，这种降幅更加明显。”Gartner分析师Anshul Gupta说。
他表示，预计2013年智能手机销量将是略低于10亿支。
三星(005930.KS)的市场份额继续稳居第一，市占率达32.1%，销量为8,036万支，高于上年同期的5,500万支，受惠于其大屏幕机种Note 3的带动。
苹果(AAPL.O)智能手机销量增加23.2%至3,033万支，但市场份额从14.3%降至12.1%。
新推出的iPhone 5S和低价机种iPhone5C对销售量没有太大影响，因这两款机型都是在第三季最后一个月9月才推出的。
联想(0992.HK)以5.1%的市场份额在智能手机产业位居第三，紧追其后的是韩国LG电子(066570.KS)和华为，市占率分别是4.8%和4.7%。
所有手机商在中国都面临特别激烈的竞争，当地消费者仍在淘汰旧机换上新智能手机。
Gartner称，在已销售的智能手机系统方面，有81.9%是谷歌(GOOG.O)的安卓(Android)系统，12.1%是苹果iOS系统，3.6%是微软(MSFT.O)的Windows Mobile。
黑莓(BB.TO)手机第三季用户数量从去年同期的5.2%减少到1.8%。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。