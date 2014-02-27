今年全球智能手机出货增长率将大幅下降--IDC

路透旧金山2月26日 -根据市场研究机构国际数据公司(IDC)数据，今年全球智能手机出货增幅将大幅下降，成长放缓趋势将延续至2018年，手机平均售价大幅下滑，因需求转至中国和其他发展中国家。

IDC周三在报告中称，2014年出货增长率料为19.3%，2018年增幅将跌至6.2%。而2013年为大幅增长39.2%，当年智能手机出货量首次突破10亿支。

这一预估巩固了华尔街对智能手机蓬勃发展将告终的忧虑，至少是在美国和其他发达国家是如此，这些地区的消费者更青睐昂贵的高端手机。苹果(AAPL.O)2007年推出的iPhone首先掀起了智能手机的爆炸式发展。

IDC称，未来几年北美和欧洲智能手机出货增长率料将萎缩至个位数，日本出货甚至可能出现略微减速。

智能手机制造商越来越关注中国，这里的许多消费者正从基本功能手机升级换代至价格不到300美元的智能手机。

IDC分析师RyanReith在报告中称，“新的增长市场带来不同的规则，而在推动整体市场成长的地区中，高价产品将不是主要因素。”

IDC称，去年智能手机平均售价为335美元，远低于iPhone 5S或三星GalaxyS4，2018年智能手机平均售价将跌至260美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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