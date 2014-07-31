中国手机制造商挤压三星份额，小米成为二季度明星卖家--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月31日 - 根据市场研究机构Strategy Analytics的报告，按市场份额计，小米科技已成为全球第五大智能手机生产商，而三星电子 的领先地位持续缩水。

Strategic Analytics表示，今年第二季度，中国智能手机制造商在全球五大厂商中已经占据了三席，同时中国低端安卓手机也挤压了三星电子的市场份额。

Strategy Analytics称，三星电子的市场份额从一年前的32.6%降至目前的25.2%，而中国华为和联想 的市场份额上升。

两年前，三星电子超越苹果成为全球智能手机市场的领头羊。最新数据则表明三星电子正在逐渐丧失这一领先地位。

今年第二季度，三星电子的智能手机总销量从一年前的2.33亿部增加至2.952亿部，但该公司也是唯一录得绝对出货量下降的主要制造商。

三星电子周四对投资者发出预警，称2014年下半年依然面临挑战。

今年第二季度，小米科技占全球智能手机销量的5.1%，相较一年前的1.8%大幅上升。

Strategy Analytics负责人Woody Oh表示：“小米的下一步是瞄准亚洲和欧洲等国际市场，小米必须投巨资让西方消费者熟悉该品牌。”他称小米是第二季度的明星卖家。

苹果的市场份额从13.4%缩减11.9%，依然处于第二位。（完）