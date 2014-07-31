中国手机制造商挤压三星份额，小米成为二季度明星卖家--报告

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月31日 - 根据市场研究机构Strategy Analytics的报告，按市场份额计，小米科技已成为全球第五大智能手机生产商，而三星电子 的领先地位持续缩水。
Strategic Analytics表示，今年第二季度，中国智能手机制造商在全球五大厂商中已经占据了三席，同时中国低端安卓手机也挤压了三星电子的市场份额。
Strategy Analytics称，三星电子的市场份额从一年前的32.6%降至目前的25.2%，而中国华为和联想 的市场份额上升。
两年前，三星电子超越苹果成为全球智能手机市场的领头羊。最新数据则表明三星电子正在逐渐丧失这一领先地位。
今年第二季度，三星电子的智能手机总销量从一年前的2.33亿部增加至2.952亿部，但该公司也是唯一录得绝对出货量下降的主要制造商。
三星电子周四对投资者发出预警，称2014年下半年依然面临挑战。
今年第二季度，小米科技占全球智能手机销量的5.1%，相较一年前的1.8%大幅上升。
Strategy Analytics负责人Woody Oh表示：“小米的下一步是瞄准亚洲和欧洲等国际市场，小米必须投巨资让西方消费者熟悉该品牌。”他称小米是第二季度的明星卖家。
苹果的市场份额从13.4%缩减11.9%，依然处于第二位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。