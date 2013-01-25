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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 10:37 BJT

韩国个股: 三星第四季智能手机销量6,300万部,市占率29%--报告

路透首尔1月25日 - 研究公司Strategy Analytics周五公布的报告显示,全球最大手机生产商--三星电子 第四季智能手机销量6,300万部,占全球智能手机市场的29%.

报告称,2012年三星共售出2.13亿部智能手机,市占率30%.苹果 排在其后,共售出1.358亿部iPhone,市占率19%.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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