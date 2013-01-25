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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 10:54 BJT

电脑产业: 韩国三星电子预计2013年全球个人电脑市场将萎缩5%

路透首尔1月25日 - 全球最大存储芯片制造商--韩国三星电子 预计,今年全球个人电脑市场将萎缩5%,因消费者需求继续转向平板电脑等移动设备.(完)
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