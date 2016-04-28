全球智能手机第一季发货量同比降3% 有史以来首见下滑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔4月28日 - 研究机构Strategy Analytics周四称，今年第一季全球智能手机发货量较上年同期减少3%，为有史以来首次同比下滑，反映出该产业承压越来越重。
Strategy Analytics在一份声明中称，1-3月智能手机发货量从上年同期的3.45亿部降至3.346亿部，因中国等主要市场已经饱和，而且对全球经济的担忧也打击了消费者信心。
该研究机构称，韩国的三星电子(005930.KS)仍是全球最大智能手机生产商，但第一季发货量也下降了4.5%至7,900万部。三星电子的市场份额略有下滑，从上年同期的24%降至23.6%。
苹果(AAPL.O)仍位居第二，但发货量同比下降16%至5,120万部，Strategy Analytics对此解释为“iPhone疲劳”。苹果市场份额由上年同期的17.7%降至15.3%。(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。