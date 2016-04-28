全球智能手机第一季发货量同比降3% 有史以来首见下滑

路透首尔4月28日 - 研究机构Strategy Analytics周四称，今年第一季全球智能手机发货量较上年同期减少3%，为有史以来首次同比下滑，反映出该产业承压越来越重。

Strategy Analytics在一份声明中称，1-3月智能手机发货量从上年同期的3.45亿部降至3.346亿部，因中国等主要市场已经饱和，而且对全球经济的担忧也打击了消费者信心。

该研究机构称，韩国的三星电子(005930.KS)仍是全球最大智能手机生产商，但第一季发货量也下降了4.5%至7,900万部。三星电子的市场份额略有下滑，从上年同期的24%降至23.6%。

苹果(AAPL.O)仍位居第二，但发货量同比下降16%至5,120万部，Strategy Analytics对此解释为“iPhone疲劳”。苹果市场份额由上年同期的17.7%降至15.3%。(完)