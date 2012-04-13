瑞信称2014年智能手机销量将突破10亿部

路透4月12日电---瑞士信贷称，全球智能手机年销量将在2014年突破10亿部大关，主要是受中国用户需求强劲及手机商推出便宜低端机型提振。

瑞信在研究报告中称，今年全球智能手机销量将增长约46%，至6.879亿部，并将於2014年达到10.5亿部。

Kulbinder Garcha等分析师在研究报告中称：“我们预计，中国智能手机市场增长强劲，到2015年中国在全球智能手机销量中的比例将达到22%。”

瑞信还预计，苹果(AAPL.O)将受益最大。

瑞信称，苹果今年在全球智能手机市场的比重将达到23%，主要因为苹果拥有强大的分销网、出色的软件和服务平台及硬件创新。

分析师预计，基於运营商的支持、具有竞争力的定价及强大的品牌效应和分销渠道，诺基亚NOK1V.HE将在2013年恢复盈利，长期市场份额将达11%。

分析师还预计，三星(005930.KS)和华为(002502.SZ)的市场份额将有所增长。但摩托罗拉移动(MMI.N)、宏达电(2498.TW)和索尼(6758.T)日益显露疲态，预计黑莓手机制造商Research In MotionRIM.TORIMM.O将迅速下滑。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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