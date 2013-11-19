高通等部件商牺牲利润换份额 求在华手机市场多分一杯羹

路透11月18日（记者 Sayantani Ghosh/Neha Alawadhi） -精明的美国芯片制造商正在努力迎合中国智能手机厂商，宁愿牺牲利润率来提升在中国市场的销量。中国是全球第二大手机市场。

由于发达国家需求停滞，包括高通(QCOM.O)、Synaptics(SYNA.O)在内的一些零部件供应商通过扩大在华业务，已将竞争对手甩在身后。在中国手机市场，国产低价手机的销量让三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)等高端手机相形见绌。

据分析师们估计，芯片制造商向中国市场进一步扩张业务，已令他们的毛利率稀释至45%左右，而在发达市场的平均毛利率则接近50%。回报则是换来了中国手机厂商的巨大需求。

“那些一直专注于发达市场的企业，如今开始遭遇增速放缓，”资产管理公司AlphaOne CapitalPartners的分析师Stewart Stecker说。

“而那些将重心放在新兴市场的企业，业务则稳健增长。”

根据市场研究公司IDC发布的数据，中国低价安卓手机需求激增，是带动三季度全球智能手机出货量大增39%的主要推动力。

IDC预计，中国智能手机市场规模已达到800亿美元，到2017年会增至1,200亿美元。这就意味着将有4.6亿部手机需要芯片、过滤器及其它零部件。

Synaptics执行长RickBergman说：“我们向中国市场销售更多低端零部件，虽然这类产品的利润率总体上比较低。”

本文提到的公司都未提供与美国及其它地区市场对比的在中国市场利润率数据。

中国营收

高通在全球手机基带芯片市场占近半的销售份额。在截至9月30日的2013财年，该公司近乎50%的营收来自中国，而2011财年其在中国的营收占32%。

高通拒绝对此文发表评论。

AlphaOne分析师Stecker说：“我们在中国看到的这种趋势刚刚开始，”

对于美国的零部件制造商而言，要想在中国市场成就一番事业并非易事，因为他们面对的是了解本地情况、能提供24小时支持团队的亚洲芯片制造商。

迄今为止，美国芯片厂商最成功的就是效仿亚洲的竞争对手，譬如台湾联发科技(2454.TW)等企业，向缺乏资金和技能的小众智能手机厂商提供设计援助。

以高通为例，亚洲智能手机制造商不愿向高通支付很高的专利费，放弃高通最高端的芯片产品，青睐价格较低廉的芯片类型，这些都侵蚀了高通的利润率。

T. Rowe Price Global Technology投资组合经理JoshSpencer说：“零部件供应商不得不接受低价，而(用这些部件生产出的)手机的功能可能少一些，这样或许可使用老款芯片。”

迎头追赶

分析师们表示，由于中国市场规模大，足够提振后来者的销量，因此这些错过来华首班船的芯片厂商仍有希望。

“智能手机(目前在中国市场)渗透率很低”，Chardan Capital Markets的分析师JaySrivatsa称，“随着市场日趋成熟，手机销量还会越来越大。”

除了迅猛增长的本土市场，中国手机厂商还向亚洲和拉美的其它新兴经济体销售价格低廉的手机产品，这也令他们成为美国零部件供应商眼中的“香饽饽”。

Morningstar分析师BrianColello说：“庞大的市场规模，令（中国）吸引力十足。”Colello预计芯片厂商在中国市场的毛利率为40%左右。

“利润率较低，但可通过销量增长来弥补。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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