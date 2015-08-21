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国际财经 | 2015年 8月 21日 星期五 09:14 BJT

苹果二季度智能手机市场份额上升至14.6%--Gartner

路透8月20日 - 根据市场研究公司Gartner (IT.N)，二季度苹果(AAPL.O)在全球智能手机市场所占份额上升。当季全球智能手机销售增速为2013年以来的最低水平。

二季度，苹果在全球智能手机销售市场所占份额从上年同期的12.2%上升至14.6%。

Gartner称，二季度三星电子(005930.KS)的市场份额从上年同期的26.2%下滑至21.9%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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