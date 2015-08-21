苹果二季度智能手机市场份额上升至14.6%--Gartner

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透8月20日 - 根据市场研究公司Gartner (IT.N)，二季度苹果(AAPL.O)在全球智能手机市场所占份额上升。当季全球智能手机销售增速为2013年以来的最低水平。
二季度，苹果在全球智能手机销售市场所占份额从上年同期的12.2%上升至14.6%。
Gartner称，二季度三星电子(005930.KS)的市场份额从上年同期的26.2%下滑至21.9%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。