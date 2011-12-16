iPhone和Galaxy将称雄智能手机假期销售

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透赫尔辛基12月16日电（记者 Tarmo Virki）---苹果(AAPL.O)的iPhone 4S和三星电子(005930.KS)的Galaxy系列新产品有望在今年假期购物季的智能手机销售中脱颖而出。
"只有iPhone系列和Galaxy系列手机独领风骚，其他手机只能分食残羹冷炙。"英国研究公司Strategy Analytics分析师Neil Mawston表示。
消费者通常在年底更换手机，因此年底销售对智能手机商家来说非常重要。路透调查显示，10-12月智能手机销量料为1.42亿部，较上年同期高42%。
"目前我们仍怀疑今年圣诞假期销量能否上升，因截至目前需求很差，"元大证券分析师Bonnie Chang指出。
"第四季欧洲手机销量将不如往年。经济低迷导致消费者更加挑剔。"Gartner分析师Carolina Milanesi认为，并表示这对三星和苹果有利。
苹果10月初推出iPhone 4S以来，iPhone销量飙升。苹果预计第四季将卖出约2,800万部iPhone，较上年同期大涨70%。
三星上周表示，主打产品Galaxy S II需求强劲，销量达到1,000万部。截止11月底，三星手机的销量创造了新的年度纪录。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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