韩国S.M. Entertainment经纪公司否认阿里巴巴投资入股报道

路透首尔11月25日 - 韩国娱乐经纪巨头S.M. Entertainment Co(041510.KQ)周二否认中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)考虑投资入股该公司的媒体报道。

韩国经济新闻周二稍早报道表示，阿里巴巴正对S.M.进行尽职调查，双方正在讨论使阿里巴巴成为该公司第二大股东的投资事宜。韩国经济新闻并未引述消息来源。

S.M. Entertainment发表声明表示，报道内容“不实”，该公司正与多方讨论与中国业务相关的可能合伙事宜或其他合作方式。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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