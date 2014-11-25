韩国S.M. Entertainment经纪公司否认阿里巴巴投资入股报道

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔11月25日 - 韩国娱乐经纪巨头S.M. Entertainment Co(041510.KQ)周二否认中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)考虑投资入股该公司的媒体报道。
韩国经济新闻周二稍早报道表示，阿里巴巴正对S.M.进行尽职调查，双方正在讨论使阿里巴巴成为该公司第二大股东的投资事宜。韩国经济新闻并未引述消息来源。
S.M. Entertainment发表声明表示，报道内容“不实”，该公司正与多方讨论与中国业务相关的可能合伙事宜或其他合作方式。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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