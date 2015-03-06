银行小微信贷计划限期上报 小微贷款户数纳入监管--银监会

路透北京3月6日 - 中国银监会周五表示，商业银行须单列全年小微企业信贷计划并报送监管部门，并要求银行当年小微企业贷款户数不低于上年同期户数。

银监会发布小微企业金融服务工作指导意见称，今年小微企业金融服务努力实现“三个不低于”：即小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，小微企业贷款户数不低于上年同期户数，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。

“商业银行年初单列全年小微企业信贷计划，并于一季度末前将经本行主要负责人审批的小微企业信贷计划报送监管部门。”指导意见表示。

此前，银监会一直提出实现“两个不低于”目标：即小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，增量不低于上年同期。而商业银行单列全年小微企业信贷计划并限期报送监管部门也比以前指引更严格。

指导意见指出，要进一步扩大小微企业专项金融债发行工作，对发债募集资金实施专户管理，确保全部用于发放小微企业贷款；此外，增设服务小微的社区支行、小微支行。

在激励方面，落实有关提高小微企业贷款不良容忍度的监管要求，小微企业贷款不良率高出全行各项贷款不良率年度目标2个百分点以内（含）的，不作为内部对小微企业业务主办部门考核评价的扣分因素。

防范风险上，对符合产业政策、产品具有核心竞争力、长期能够实现盈利、但暂时出现经营困难的小微企业，不宜简单地压贷、抽贷、断贷；加强对互保联保、过剩产能等重点风险的识别、防控，做好风险处置预案。

银监会此前表示，今年将继续加大金融支持“三农”的力度，涉农贷款可实施弹性存贷比，涉农贷款增速要高于全部贷款平均水平，并优先对涉农贷款开展资产证券化和资产流转试点。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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