今年将对小微企业新增1.5万亿元担保业务额--工信部

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月22日电---中国工业和信息化部表示,要促进担保机构扩大对小型微型企业的服务,力争2012年新增担保业务额1.5万亿元人民币,新增服务企业25万户.
为进一步促进中小企业特别是小微企业健康发展,工信部发布《中小企业服务年活动方案》,目标是初步形成全社会关注、服务中小企业特别是小型微型企业的良好氛围,力争实现工商登记中小企业户数增长8%,中小企业增加值增长8%以上.
在投融资服务方面,工信部表示将以缓解中小企业融资难为重点,促进中小企业间接融资环境优化,继续落实工信部与工、农、中、建四大银行签署的合作备忘录,务实推进与建行、交行、国开行等银行签署的合作协议.
同时,加快中小企业融资第三方平台建设,推动开展中小企业信用担保机构信用评级,向金融机构推荐信誉优良、经营规范的100家担保、再担保机构,建立稳定的银担合作关系.
另外,还将依托地方中小企业主管部门和有关机构,开展中小企业上市、"三集"发行等中小企业直接融资培训和咨询服务.
中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.
受今年以来贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题凸显.国务院总理温家宝10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国工信部网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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