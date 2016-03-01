渣打银行：受春节干扰2月渣打中国SMEI指数续创新低 宽松政策仍有空间

路透上海3月1日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，2月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）连三月下跌，继续刷新2014年指数首次发布以来新低，主因春节因素干扰。渣打认为，目前政府政策进一步放松以稳定经济增长仍存在较大操作空间，尤其是从财政政策层面。

报告并指出，包括降低垄断行业准入门槛和降低企业经营成本等在内的供给侧改革同样也将支撑中小企业部门的发展。

“不会过度解读2月SMEI指数的疲软结果，预期未来几个月中小企业实际经营能显现一些复苏迹象。”渣打报告写道，“春节过后人民币对美元走强有助于缓和市场对近期人民币大幅贬值担忧。”

2月受访中小企业的人民币贬值预期似乎略有缓和。渣打调查显示，35.2%的企业预计人民币将继续贬值，较1月的47.4%显着下滑；37.7%的企业预计未来三个月人民币将基本持平，比例回落至2015年12月的水平，27.1%预计人民币将会升值。

“春节假期期间美元走弱导致人民币相对走强，这似乎有助于减轻中小企业对节后人民币贬值的担忧。我们预计近期当局将继续维持人民币对一篮子货币汇率的稳定。”报告称。

数据显示，2月渣打中国SMEI指数由1月的54.0降至53.5的历史低位。三个分项指数中，经营现状指数由1月53.9大幅降至45.8，而预期指数由1月53.8的历史低位回升至59.5，表明中小企业经营经历2月春节期间短暂放缓后，二季度经营前景或趋改善。中小企业信用指数亦较1月上升了0.8个百分点至55.2。

从分项数据可以看到，银行对中小企业放贷意愿上升，表明中小企业信用状况仍显宽松，部分原因在于银行通常在年初使用较多的年度信贷额度。尽管如此，企业现金盈余指标仍现下降，反映中小企业现金流开始收紧。市场信贷环境的改善似乎并未传导至受访中小企业。

值得一提的是，渣打中小企业银行融资成本指标进一步下滑，表明中小企业的银行信贷融资成本有所上涨，非银行融资成本指标略有上升但仍位于中位线50以下。融资成本攀升将加重中小企业偿债压力并导致企业现金流状况恶化。

“我们期待更多诸如旨在降低融资成本的货币政策和旨在降低企业税费的财政政策等政策出台支撑中小企业发展。”报告称。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）